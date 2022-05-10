دبي تستقبل 4 ملايين زائر في الربع الأول

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في تغريدة على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة استقبلت حوالي أربعة ملايين زائر في الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 214% عن الفترة نفسها في 2021.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد أن ”دبي جاءت بالمركز الأول عالميا في نسب الإشغال الفندقي بمعدل 82%“، موضحا أن ”هذه أرقام تؤكد قوة قطاعنا السياحي وقيادة دبي للنمو العالمي في هذا المجال.“

في الربع الأول من 2022 رحبنا في دبي بنحو 4 ملايين زائر من حول العالم وهو ما يمثل نمواً بنسبة 214% مقارنة مع ذات الفترة من 2021…كما جاءت دبي في المركز الاول عالمياً في نِسب الإشغال الفندقي بمعدل 82%… أرقام تؤكد قوة قطاعنا السياحي وقيادة دبي للنمو العالمي في هذا المجال. pic.twitter.com/VbaOFov3LO — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 10, 2022

واحتلت دبي المركز الأول عربيا والثاني عالميا كأفضل وجهة سياحية لعام 2021 في تصنيف شركة أبحاث ”يورو مونيتور“، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وكانت الوحيدة بين الأسواق الناشئة التي وصلت إلى لائحة المدن العشر الأوائل في العالم، في حقبة شهدت تفشي جائحة كورونا.

وأعادت دبي فتح أبوابها أمام السياح في يوليو/ تموز 2020، كما أعطى معرض ”إكسبو 2020 دبي“ الإمارة دفعة إضافية.

وكان الشيخ حمدان بن محمد أعلن في الثالث من مايو/ أيار الجاري، إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس.

وقال الشيخ حمدان، في تغريدة على حسابه في ”تويتر“: ”نعلن اليوم إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس.. وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ذا ساند بوكس.. العالم الافتراضي الأسرع نموا.. نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية“.

وأضاف الشيخ حمدان، وهو يشغل أيضا رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تغريدة أخرى: ”تواجد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عالم الميتافيرس سيعمل على تقديم خدماتنا التنظيمية والرقابية لجمهور واسع عابر للحدود وبتقنيات مستقبلية موثوقة.. حكومة دبي ستكون دائما جزءا من المستقبل.. ومحركا أساسيا لتقنياته الجديدة“.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، ”تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلا من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية“.

ونقلت الوكالة عن الشيخ حمدان قوله: ”كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات.. واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة“.