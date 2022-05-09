السعودية تخطط لاستقبال 70 مليون زيارة سياحية خلال 2022

قال مسؤول في قطاع السياحة، اليوم الاثنين، إن السعودية تهدف لأن تتخطى الزيارات السياحية التي تستقبلها هذا العام 70 مليون زيارة، بعد أن تمكنت من اجتذاب 62 مليونا العام الماضي، بما يوضح محاولات المملكة المنسقة لتعزيز قطاع السفر والسياحة لديها.

وبدأت المملكة في السنوات القليلة الماضية بالترويج أيضا للسياحة غير الدينية في إطار استراتيجية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط، وهي مساع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، في مقابلة على هامش معرض سوق السفر العربي المقام في دبي، إن الزيارات زادت بنسبة 130 بالمئة في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2019.

وتابع قائلا: ”أعتقد أن السفر المحلي وصل إلى ارتفاع قياسي العام الماضي. وبشأن التعافي العام للسفر الإجمالي، لقد تفوقنا على العالم وعلى المنطقة فيما يتعلق بمعدل التعافي ووصلنا إلى 72 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة“.

وقال حميد الدين: ”سأقول ذلك للمرة الأولى.. شهدنا ارتفاعا يفوق 130 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة“، مضيفا أن ذلك يعود لقطاع سياحة الترفيه فقط ولا يشمل السياحة الدينية.

ومن المتوقع أن تفتح السعودية الباب أمام العديد من المشروعات التي تركز على السياحة على مدى الأعوام القليلة المقبلة، بما يشمل مشروع البحر الأحمر الذي يتضمن تطويرا عقاريا فخما ومنتجعات على جزر وعلى الساحل.

وقال حميد الدين ردا على سؤال بشأن المنافسة الإقليمية: ”نحن سعداء جدا برؤية دبي ناجحة، مثل الأردن ومثل مصر الكل يتعافى وينمو. ونريد أن نلعب دورنا ونعتقد أن نجاحنا نجاح للجميع“.