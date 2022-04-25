لخفض التكاليف.. سعوديون يؤدون العمرة عبر طيران دول الجوار

لجأ سكان مدن شمال وشرق السعودية القريبة من الأردن والكويت والبحرين إلى طريقة جديدة للتغلب على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، عبر السفر براً إلى مطارات تلك الدول، ومن ثم الحجز إلى السعودية عبر ناقل أردني أو كويتي أو بحريني.

وتشهد أسعار تذاكر السفر عبر شركات الطيران الحكومية والخاصة في السعودية ارتفاعات كبيرة، وسط شكاوى من سكان المملكة التي يعتمد كثير من سكانها على الطيران للتنقل عبر مسافات طويلة.

وقالت صحيفة ”الوطن“ المحلية، الاثنين، إن بعض الأهالي في محافظتي القريات وطريف السعوديتين المجاورتين للأردن يفضلون السفر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة عن طريق الأردن، إذ لا يبعد مطار الملكة علياء الدولي عن القريات أكثر من 100 كيلومتر وعن طريف 240 كيلومترا.

وأوضحت الصحيفة أن الفارق في سعر التذاكر على متن شركات الطيران السعودية في المنطقة الشمالية وخطوط شركات الطيران الأردنية كبير يصل لأكثر من الضعف، وأوردت بعض الأسعار للمقارنة، موضحة أن أسعار التذاكر من القريات إلى جدة تبلغ نحو 1200 ريال على الدرجة السياحية، في حين تبلغ من بين 400 و600 ريال فقط بين جدة والأردن.

ونقلت ”الوطن“ عن أحد المسافرين قوله إنه ”تمكن من حجز تذكرة طيران من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمان عن طريق إحدى شركات الطيران الأردنية بمبلغ 420 ريالًا، ومن ثم عاد براً إلى منزله في محافظة طريف القريبة، بدلاً من شراء تذكرة من شركة طيران محلية قيمتها 1300 ريال“.

كما أورد مغردون سعوديون يقيمون في مدن سعودية قريبة من الكويت والبحرين الفروقات في أسعار تذاكر الطيران من مدنهم ومن مطارات تلك الدول نحو مدينة جدة التي يقصدونها بهدف الوصول لمكة المكرمة القريبة، وأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال أحد المغردين: ”بسبب ارتفاع أسعار الطيران، أهالي الدمام والخبر والظهران يقصدون مكة لأداء العمرة عن طريق البحرين“، قبل أن يورد سعر التذكرة (ذهابا وإيابا) ويبلغ من البحرين 1321 ريالاً، في حين يبلغ من الدمام نحو جدة 1770 ريالاً.

وبسبب ارتفاع اسعار الطيران أهالي الدمام والخبر والظهران يقصدون مكة لأداء العمرة عن طريق البحرين pic.twitter.com/zmRP89bpiQ — Eissa (@91_qp) April 25, 2022

وأوضح مغرد آخر يدعى مشعل الشمري أن أسعار التذاكر من الكويت نحو جدة (ذهابا وإيابا) تبلغ 1030 ريالاً، في حين تبلغ الرحلة مباشرة من حفر الباطن القريبة من الكويت نحو جدة 2300 ريال.

واهالي حفر الباطن يقصدون الكويت لااداء العمره الله المستعان عييييييييب والله عيب الي يصير المفروض الاسعار تكون معقوله ؟؟؟ pic.twitter.com/zJnkefABwC — مشعل الشمري (@meshalshefaq) April 25, 2022

وتترك هيئة الطيران المدني في السعودية أسعار تذاكر الطيران للشركات العاملة في البلاد دون رقابة منها، وتخضع للعرض والطلب، لكنها شهدت ارتفاعات كبيرة وغير منطقية كما يقول مختصون وعاملون في القطاع، بجانب شكاوى المسافرين.

والسعودية أكبر دول الخليج، إذ تطل على الخليج العربي من الشرق، بينما تطل على البحر الأحمر من الغرب، وتمتد حدودها بين الشمال والجنوب من العراق والأردن حتى اليمن وسلطنة عمان، ويشكل الطيران الخيار المفضل في التنقل للسكان.