إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ‎‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أقلعت أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب الإسرائيلية ومنتجع شرم الشيخ المصري، الأحد، وفق ما أكدت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية ”العال“.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إن ”الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل“.

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب صحيفة ”إسرائيل اليوم“، فإن التفاهمات لتفعيل خط الطيران، من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى شرم الشيخ، تم التوصل إليها عقب مباحثات جمعت وفدا أمنيا مصريا ونظيره الإسرائيلي على مدار يومين في تل أبيب.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي ”مصر للطيران“ في رحلة وصفت بأنها ”تاريخية“، وكانت تلك المرة الأولى التي تصل فيها طائرات مصر للطيران حاملة شعار الشركة الرسمي إلى مطارات إسرائيلية، حيث كانت في السابق تصل دون شعار، أو تحت اسم شركة تابعة أنشأتها مصر للطيران تسمى طيران سيناء، بهدف تسيير رحلات جوية بين الجانبين، تجنبا لظهور شعار شركة الطيران المصرية الرسمية.

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة اللتين وقعتا اتفاق سلام في 1979، إلى سنوات طويلة ماضية، لكن كانت الرحلات تشغل عبر شركة طيران سيناء التي تأسست لهذا الغرض حصرا ودون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.

وقبل أزمة جائحة كورونا، فإن أكثر من 701 ألف و967 إسرائيليا زاروا مصر في 2019 طبقا لإحصائيات الجهات الرسمية بحسب السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“.

والسياحة مصدر رئيس للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس وتحويلات المصريين المغتربين والصادرات، وتسهم السياحة بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.4% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

وبينما تتواصل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة مهرجاني الموسيقى ”غراوند“ و“نابيا“ اللذين ينطلقان الأحد من سيناء.