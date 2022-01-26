الإمارات.. استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت ”الهيئة العامة للطيران المدني“ و ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ استئناف دخول المسافرين القادمين من: كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وإيسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

وأشارت ”وام“ إلى ”تحديث إجراءات القدوم إلى دولة الإمارات من: أوغندا، وغانا، وروندا، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة“.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أنه سيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة فحص مخبري مسبق PCR سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة، وإجراء فحص Rapid PCR، كلما أمكن في حرم مطار المغادرة، إضافة إلى إجراء فحص مخبري PCR عند الوصول مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كورونا.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الكشف عن 2369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 833201 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة، بحسب ”وام“، عن وفاة 4 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2228 حالة.

‌‎وأشارت الوزارة إلى شفاء 1201 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 771624 حالة.

إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، إن بلادها عززت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بهدف تحليل البيانات لمواصلة الاستباق والاستشراف.

وأشارت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أن الدراسات والبحوث الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة داعمة كانوا أقل عرضة للإصابة وتطورات المرض.

وتابعت: ”نهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن، المسارعة لأخذه، حماية لأنفسهم، ولتعزيز المناعة المجتمعية“.