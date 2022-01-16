بعد تعرض طائرتها لأضرار.. شركة طيران يونانية تعلق الرحلات إلى بيروت

قالت شركة طيران إيجيان اليونانية السبت إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها في العاصمة اللبنانية.

وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من يناير/ كانون الثاني مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.

ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم العثور عليها على السطح الخارجي للطائرة.

ورفضت وزارة النقل اللبنانية ما قالت إنها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام تقول إن سبب هذه الأضرار ناجم عن رصاصة.

وقالت الشركة إنها أخطرت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت وتتوقع تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.

ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية رسالة بالبريد الإلكتروني على تويتر تحمل تاريخ 15 يناير/ كانون الثاني تغطي تقييما فنيا لضرر عثر عليه أسفل قمرة القيادة. وقالت الرسالة ”بعد فحص دقيق خلصنا إلى أن (الضرر) ليس ناجما عن رصاصة“.

وفي وقت سابق علق الوزير اللبناني علي حمية على حادثتين أثارتا الجدل في مطار بيروت الأولى بشان الطائرة اليونانية والأخرى بشأن طائرة تابعة للخطوط القطرية.

وقال حمية في مجموعة تغريدات على صفحته في ”تويتر“ ”تمّ اكتشاف ثقبٍ في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت.. للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب“.

وأضاف ”الخبر الآخر شائع في المطارات ولا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية في ساحة الطائرات من دون وقوع أي ضرر في الطائرة“.

وأردف ”ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70 ٪ عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضاً“.