بلومبيرغ: "البحر الأحمر" السعودية تقترض 3.7 مليار دولار لتمويل مشروع سياحي عملاق

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن أربعة بنوك سعودية توشك على توقيع قرض بمبلغ 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لصالح ”شركة البحر الأحمر للتطوير“؛ لتمويل المرحلة الأولى من المشروع السياحي العملاق على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر ذات صلة أن مجموعة البنوك المحلية الممولة لهذه الحزمة المسماة بـ“القرض الأخضر“ تشمل ”البنك الوطني السعودي“ و“البنك السعودي الفرنسي“ و“بنك الرياض“ و“البنك السعودي البريطاني“.

وبحسب الوكالة، ستكون مدة القرض 15 عاما، ورفضت ”شركة البحر الأحمر للتطوير“ التعليق على هذه المعلومات بشأن القرض الذي كانت بدأت الاتصالات بشأنه في منتصف عام 2019.

وذكر التقرير أن مشروع تطوير البحر الأحمر يشكل جزءا رئيسا من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لتنويع اقتصاد المملكة، واعتماد السياحة جزءا من هذا الجهد المتكامل.