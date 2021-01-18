الإعلام الإسرائيلي: الإمارات ترجئ اتفاق إعفاء التأشيرات بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، أن الإمارات أرجأت تطبيق اتفاقيتها مع إسرائيل بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول، في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت تلك الوسائل، ومن بينها صحيفة ”هآرتس“ وموقع قناة ”i24″، أن ”وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، أنه ”سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات، حتى الأول من يوليو المقبل“.

وأشار موقع قناة ”i24“ الناطق بالعربية، إلى أن هذه الخطوة الإماراتية ”تأتي استنادا إلى المادة الـ 12 (2) من الاتفاقية، التي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية، لأسباب من بينها ما يتعلق بالصحة العامة“.

وأضاف الموقع أنه ”في هذه الأثناء وحتى الموعد الجديد، ما لم يتم الإبلاغ بخلاف ذلك، ينبغي على مواطني الإمارات وإسرائيل الحصول على تأشيرات دخول قبل السفر إلى الدولة الأخرى“.

وذكرت ”هآرتس“ أن القرار الإماراتي ”يأتي في إطار خطة أوسع لتقليل عدد السياح الذين يدخلون الدولة في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا، كما أعلنت الدولة الخليجية عن ترتيبات مماثلة مع معظم الدول الأوروبية والهند وباكستان“.

ولم يصدر -حتى الآن- أي تعليق إماراتي على ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

واتفقت الإمارات وإسرائيل، في أكتوبر الماضي، على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، وكان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 12 من فبراير المقبل.

وسجلت الإمارات، أمس الأحد، 3453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الدولة منذ ظهور الفيروس داخل أراضيها، إلى 253 ألفا و261 حالة.

كما تشهد إسرائيل أيضا، ارتفاعا في عدد الإصابات، إذ سجلت الأحد أكثر من 3 آلاف حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 551 ألفا.