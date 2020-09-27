أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، اليوم الأحد، إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة القابضة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن“مشاورات تمت مع الجانب التونسي، تقرر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي“.

وأشار البيان إلى أن“إعادة فتح المجال الجوي والرحلات ستخضع للبروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين“.

وأوضح أن“الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم غدٍ الإثنين“.

يذكر أن تفاهمًا مماثلًا تم بحثه من قبل أعضاء وفد من البرلمانيين الليبيين وشخصيات تمثل حكومة الوفاق أثناء زيارة للقاهرة أوائل سبتمبر الحالي، والذي تم فيه الاتفاق على حل بعض المشاكل العالقة بين مصر وليبيا، منها فتح المجال الجوي ليكون الطيران مباشرًا من جميع المطارات الليبية للأراضي المصرية.

ووفق تصريحات صحفية لأعضاء الوفد، فإن إجراءات ستتخذ منها: تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وتوسيع الفئات المسموح لها بالدخول دون الحصول على تأشيرة لتصبح 40 سنة للذكور بدلًا من 45، وإعطاء الإذن لدخول الطلبة الليبيين إلى مصر، ومن لديهم تقارير للعلاج، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى ملف تنظيم القوى العاملة المصرية في ليبيا، على أن يتم عقد جلسة مباحثات بمشاركة وكيلي وزارتي العمل والداخلية خلال المدة القريبة المقبلة، وتسهيل الربط الكهربائي بين البلدين.