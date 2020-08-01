مصر تلغي رحلاتها الجوية إلى الكويت حتى إشعار آخر

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارًا من، اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وجاء الإعلان المصري استجابة للقرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية، بوقف الرحلات القادمة إلى البلاد من 31 دولة بينها مصر، بسبب فيروس ”كورونا“.

وتتخذ سلطات الطيران المدني في الكويت وسواها من البلدان هذه القرارات في إطاء الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

وكانت الكويت أعلنت عن توسيع قائمة الدول التي يحظر دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، مع بدء التشغيل للرحلات التجارية، اليوم السبت.

وشملت قائمة الدول التي يمنع وصول رحلات منها إلى الكويت، إضافة إلى: مصر، ولبنان، وسوريا، والعراق، وإيران، والصين، والبرازيل، وإيطاليا، وإسبانيا…وغيرها.