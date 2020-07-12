"مصر للطيران" تشترط شهادة "خلو من كورونا" قبل السفر إلى دبي

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأحد أنه يجب على المسافرين معها من القاهرة إلى إمارة دبي حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الناقلة في إفادة عبر حسابها الرسمي على توتير: ”تهيب مصر للطيران على العملاء المسافرين إلى دبي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر ضرورة إجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا“.

وأشارت إلى أنه على عملائها ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ ”بي سي آر“ أو التواصل مع مركز اتصالات ”مصر للطيران“.