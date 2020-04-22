مسؤول إيراني: كورونا تسبب بتعطل 80% من الخطوط الجوية

كشف مدير جمعية شركات الطيران في إيران، مقصود أسعدي ساماني، الأربعاء، عن تراجع ملحوظ بالرحلات الجوية الإيرانية، لافتا إلى أن أزمة كورونا عملت على تعطيل 80% من طاقة عمل الخطوط الجوية الإيرانية.

وقال ساماني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العمال الإيرانية "ايلنا"، إننا "في الوقت الراهن نعمل بـ20% فقط من قدرة الأسطول الجوي التي تُقدر بـ 40 طائرة" لافتا إلى أن "إيران تشهد تراجعا ملحوظا على طلب الرحلات الجوية بسبب كورونا".

وبخصوص حزمة المساعدات التي أعلنت الحكومة الإيرانية عن تقديمها للقطاعات الاقتصادية لتفادي خسائر أزمة كورونا، أكد ساماني أن "شركات الطيران لم تحصل على أي مساعدات حكومية حتى الآن".

وكانت تقارير إخبارية لوسائل إعلام معارضة كشفت في وقت سابق عن أن "أسطول الطائرات الإيراني مر بأسوأ مراحله في عامي 2019 و2020 لعدة أسباب، أولها فشل طهران في إتمام جميع صفقات شراء طائرات جديدة نتيجة عودة العقوبات الأمريكية، وثانيها تفشي فيروس كورونا وما تلاه من إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى البلاد".