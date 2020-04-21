شركة الطيران فيرجن أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الأسترالية، فيرجن أستراليا، إفلاسها اليوم، بسبب أزمة كورنا وتداعياتها.

وقالت الشركة إنها توقفت عن الدفع، إلا انها ستبقى مستمرة في تسيير رحلاتها اليومية، على الرغم أن مصيرها الآن بأيدي القضاء.

وكانت حكومة كويزلاند قد قدمت منحة للشركة المتعثرة، 200 مليون دولار، لمنع إفلاسها، لكن المبلغ لم يكن كافيا على ما يبدو لإنقاذها من الإفلاس، إذ سبق لها ان طلبت من الحكومة الفدرالية مبلغ 1ز4 مليار دولار لتمكينها على الصمود في وجه تداعيات أزمة كورونا.

وكانت الحكومة الفدرالية، أعلنت انها ستنفق 165 مليون دلار، لكل من شركتي فيرجن وكوانتاس، لتتمكنان من تشغيل خدمات محلية أساسية خلال الأسابيع الثماني المقبلة، إلا انها لم تتعهد بإنقاذ شركة فيرجن.

وسبق إعلان إفلاس الشركة، توقيفها عمل آلاف الموظفين في الأيام الماضية، كما توقفت عن التداول في البورصة الأسترالية منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتعد شركة فيرجن أستراليا أضخم شركة طيران حول العالم تعلن إفلاسها بسبب كورونا، و سبق أن أعلنت شركة الطيران البريطانية، فلايبي الشهر الماضي، إنها دخلت في مرحلة الإفلاس بسبب جائحة كورونا، وأنها أصبحت تحت الوصاية القانونية.