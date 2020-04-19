"الملكية الأردنية" تؤكد أن أموالها تكفي حتى نهاية يونيو فقط وتطالب بإعفاءات ضريبية

قال ستيفان بيشلر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن الأموال التي تمتلكها الشركة تكفي فقط للبقاء حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وإنها تخطط لمطالبة الحكومة بتخفيضات ضريبية، وذلك من أجل مواجهة عمليات الإغلاق ووقف العمليات في شركات الطيران العالمية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" بثتها الوكالة الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأحد، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأردنية الرسمية: "لا أعتقد أن الوقت قد حان للتحدث عن الخسائر، ولكن للحديث عن الحفاظ على النقد من أجل البقاء. نحن بإمكاننا الاستمرار لبضعة أشهر".

وقال بيشلر إن "الملكية الأردنية" لا تخطط لطلب أموال نقدية من الحكومة، بل تسعى إلى الحصول على إعفاءات ضريبية وتأجيل الدفع.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن شركات الطيران العالمية تعرضت لإغلاق شبه كامل لم يسبق له مثيل جراء جائحة الكورونا عبر القارات، حيث أغلقت الحكومات الحدود وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم. ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن 70٪ من سعة الناقل العالمي معطلة ويمكن أن تتكبد هذه الصناعة 61 مليار دولار في الربع الثاني وحده.