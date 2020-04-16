"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلات نقل الركاب في مايو‎

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الخميس، أنها ستستأنف لتسيير رحلات ركاب مطلع مايو/ أيار المقبل، بهدف العودة تدريجيا لاستئناف رحلاتها المنتظمة بالكامل في حال تحسن الأوضاع العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، في بيان، إن شركة الطيران تحظى بدعم كامل من المساهم الحكومي في الشركة، كما تستأنف بشكل جزئي رحلات نقل الركاب اعتبارا من مطلع مايو/ أيار.

وتابع: "كم الإنجازات المكتسبة عبر إستراتيجيتنا المتواصلة على صعيد تحويل الأعمال من جهة والدعم الثابت من قبل مساهمنا من جهة أخرى، جعلا الاتحاد في وضع قوي نسبيا لتجاوز أي حالة من عدم الاستقرار".

وتواصل الشركة تسيير رحلات ركاب خاصة بوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الضرورية.