”فلاي دبي“ تعلن تشغيل 10 رحلات عودة الأسبوع المقبل

أعلنت شركة طيران ”فلاي دبي“ للطيران الاقتصادي، اليوم الخميس، عن عزمها تشغيل 10 رحلات عودة، لإعادة نحو 2800 مسافر لبلادهم، الأسبوع المقبل.

وأوضحت في بيان لها أنها ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين مجانا، وأنها ستستأنف أعمالها بشكل اعتيادي عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة فلاي دبي إن شركته ستستأنف العمليات الاعتيادية حين يكون الوقت مناسبا وإنها في الوقت الحالي ستواصل تشغيل رحلات لأغراض الاستعداد.

وعلقت الإمارات الرحلات المنتظمة للركاب منذ 24 مارس الماضي، بيد أنها تسمح بخدمات محدودة للأجانب الراغبين في المغادرة والمواطنين الراغبين في العودة.