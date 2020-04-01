تفاصيل مبادرة تمكين الوافدين في السعودية من العودة إلى بلدانهم

تباينت تفسيرات المقيمين الأجانب في السعودية لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي صدر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع توقف كثير من الأعمال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتقول الوزارة إن مبادرتها في تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، ذات طابع إنساني، وتلبي ”رغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم“.

ولاقت المبادرة ردود فعل واسعة في أوساط العاملين في القطاع الخاص الذي تشمله المبادرة، حيث اعتبرها البعض ممن انتهت علاقتهم بشركاتهم التي يعملون فيها، فرصة للعودة إلى الوطن الأم على الرغم من تعليق السفر، وإغلاق الحدود في كثير من الدول بسبب كورونا.

الخدمة هنا تخص العمالة التي ترغب الخروج النهائي يعني بدون عودة وهذا لن يترتب عليه رسوم لان لا يوجد رسم لتاشيرة الخروج النهائي لكن الاشكالية الان في الطيران والحجوزات كيف سيتم التعامل معها وهل سيكون هناك رحلات مخصصة او ينتظر لحين فتح الرخلات الجوية الدولية — المــ ســ ـتــ شـــ ـار (@netaqat2017) April 1, 2020

كيف بتتم الخدمة هذي ولا يوجد أي حجوزات رحلات في جميع مواقع الحجز — Ghaleb Hezam ???????? (@AlalimiGhalib) April 1, 2020

لكن فريقًا آخر من الوافدين أبدى مخاوفه من أن تستغل الشركات الخاصة المبادرة لإجبار العاملين الأجانب لديها على التقدم بإجازة دون أجر في ظل توقف العمل أو الاستعداد للرحيل عن طريق تقديم شركته لاسمه في قائمة من تود مغادرتهم.

عندي هندي مهنتة راعي اقدر اخلية يسافر للهند ست شهور ويرجع — محمد المصروري???? (@yh1sHvIZRjS1Jvy) April 1, 2020

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يشمل هذا القرار المرافقين ال تم عمل خروج نهائي لهم واقترب موعد المغادرة ولكن في ظل هذه الظروف لم يستطيع ا المغادرة إلى بلادهم. وشكرا لما تبذلوه من جهد في ظل هذه الظروف الصعبة.. رفع الله البلاء وأعاد الأمن والأمان للعالم أجمع — Rabab Ruby (@RababRuby14) April 1, 2020

ويخشى فريق ثالث يرغب بالعودة إلى المملكة بعد انتهاء إجراءات الإغلاق الواسعة والمرتبطة بفيروس كورونا، من أن تطول تلك الإجراءات، أو يجد صعوبة في العودة إلى واحد من أكبر أسواق العمل في المنطقة.

هل هذه الشروط فيها خروج وعودة — نصري المحجوب???????? (@nasro085746) April 1, 2020

هذا اللي يخص الوافدين ماذا عن المرافقين في حال رغبة رب الاسره إكمال العمل مع المنشاه والاسرة يرغب بخروجها النهائي علما بان الاقامه انتهت لرب الاسره — رجل كويس (@2rkg2mzO0n1F16e) April 1, 2020

ولا يزال من المبكر توقع أعداد العاملين الذين ستتقدم الشركات التي يعملون لديها بأسمائهم في قوائم من سيعودون إلى بلدانهم، حيث تتضمن المبادرة كثيرًا من الشروط، تقرر وزارة الموارد البشرية في حال تحققها جميعًا موافقتها على الطلب من عدمه.

اذا كان القرار لايشمل العمالة المنزلية فأتمنى من وزارة العمل إعادة النظر ليشمل الجميع ، يوجد حالات انسانية او رفض عمل تستدعي عودة العامل لبلاده — fayez (@fayez_s1) April 1, 2020

وتقوم الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض.

#الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم. pic.twitter.com/zj1Cynv5Mo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@Mhrsd_sa) April 1, 2020

وتنص الضوابط والشروط المرافقة للمبادرة، على أنها متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، ومتاحة للمنشآت القائمة فقط، ومتاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها (على رأس العمل).

pic.twitter.com/QOWYhbfioY — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@Mhrsd_sa) April 1, 2020

وتنص الشروط أيضًا على أنه ستتم إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يومًا، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوبة مغادرتهم في طلب واحد، بجانب الموافقة على إقرار قبل إرسال الطلب، يتضمن إصدار خروج نهائي للعامل من وزارة الداخلية، وإنهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشأة، وإجراء الكشف الطبي للعامل وفقاً لشروط وزارة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض تمنع سفر العامل، وشراء تذاكر السفر وفقًا للوقت المحدد من قبل الناقل، وإيصال العامل إلى محطة السفر وضمان إنهاء إجراءات السفر.

ووفق شروط المبادرة، تتحمل المنشأة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيًا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره“.

وتستضيف السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي يتواجد غالبيتهم في سوق العمل بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وتوقفت حركة وصول وافدين جدد إلى السعودية ومغادرة من انتهت عقود عملهم أو يرغبون بالمغادرة لأسباب مختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الحدود، وتعليق رحلات الطيران بسبب كورونا.

كما قررت المملكة بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يتم علاج المخالفين لنظام الإقامة والعمل بشكل مجاني في مستشفيات البلاد.