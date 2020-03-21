هل فرضت مصر حجرا صحيا على السياح الأجانب؟

نفت مصر فرض أي حجر صحي على الوفود السياحية الموجودة في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية في مصر ماجد فوزي، أنه ”لا يوجد أي حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق، بل إنهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر حتى موعد سفرهم المقرر مسبقًا“.

وأوضح فوزي، أن من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، هم فقط العاملون بالفنادق، وذلك بعد رحيل آخر سائح بالفندق، وفقًا لبرامج كل وفد سياحي.

وفي سياق آخر أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفي وزيري، اليوم السبت، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح غد الأحد وحتى 31 آذار/مارس الحالي.

وقال وزيري، في بيان، إن ذلك ”يأتي للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.