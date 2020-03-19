شركات الطيران في الشرق الأوسط تخسر 7.2 مليار دولار بسبب ”كورونا“

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى الـ 11 من مارس، وجرى إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وطالب نائب رئيس إياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، الحكومات بتقديم مساعدة فورية لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة السيولة الناجمة عن تفشي الوباء.

وقال إن شركات الطيران تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات، بسبب توقف الناس عن السفر.

وفي مصر، أشار نائب رئيس ”إياتا“ إلى أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى عدم سفر 6.3 مليون راكب، وخسارة نحو مليار دولار من الإيرادات الأساسية وتهديد 138 ألف وظيفة.

أما الإمارات، فقال المسؤول إنها قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

والسعودية، قد تخسرهي الأخرى 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد على 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران.

ولفت إلى أن ”كورونا“ يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر، وفقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت.

وكلف الفيروس البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة، ووضع أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران بالمغرب في خطر.

وألغت شركات الطيران في شتى أنحاء العالم مئات الرحلات الجوية بسبب تدهور الطلب على السفر الناجم عن تفشي الفيروس.