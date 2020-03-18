مصر تسير رحلة طيران استثنائية لنقل مواطنيها العالقين بالكويت بسبب كورونا‎

أعلنت مصر تسيير رحلة طيران استثنائية لنقل 300 فرد من مواطنيها العالقين في الكويت الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة.

ووفق بيان للخارجية المصرية، صرح طارق القوني، سفير مصر بالكويت، أن البعثة الدبلوماسية التي جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، واستجابتها السريعة لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين خارج مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشار السفير القوني إلى أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء يوم الإثنين، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر، بالإضافة إلى التنسيق المُستمر مع كل من الناقل الوطني ”مصر للطيران“ والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

ونوه السفير المصري إلى أن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مُشيرا إلى استمرار الاتصالات مع القاهرة لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

ووجه السفير المصري الشكر إلى السلطات الكويتية على تعاونها المُقدر مع البعثة الدبلوماسية ومنح كافة التسهيلات اللازمة لتسيير هذه الرحلة الاستثنائية، مُعربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة.

وكان رئيس الوزراء المصري قد قرر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس/آذار الجاري، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، 30 حالة جديدة ، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.