الإمارات تمنع سفر مواطنيها للخارج لمواجهة كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.