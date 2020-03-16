159 مليون دولار خسائر مصر جراء تعليق الطيران

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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن شركة مصر للطيران ستتكبد خسائر بقيمة 2.25 مليار جنيه (159 مليون دولار أمريكي)؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا المستجد. وناشد رئيس الحكومة المصرية،…