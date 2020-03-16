مطار أبوظبي يغلق مبنى رقم 2

قال مطار أبوظبي الدولي يوم الإثنين، إنه سيغلق أحد مبانيه الثلاثة للسفر وهو مبنى رقم 2، وسينقل الرحلات منه إلى مبنى 1.

وأضاف متحدث باسم المطار في بيان بالبريد الإلكتروني، أن الإغلاق ليس مرتبطا بتفشي فيروس كورونا.

ومن بين شركات الطيران التي تعمل من مبنى 2، بيمان بنغلادش وإيربلو الباكستانية والخطوط الجوية السودانية.

أما الاتحاد للطيران فتعمل من مبنى 3.

ومن المقرر أن تنتقل أغلب الرحلات الجوية في النهاية إلى مجمع المطار الجديد البالغة تكلفته نحو 10.8 مليار درهم (2.94 مليار دولار) لكن المشروع شهد تأخيرات بعد أن كان مقررا افتتاحه في 2017.

وتعاني شركات الطيران في أنحاء العالم من أثر تفشي وباء كورونا المستجد، مما كبح حركة السفر وتسبب في إلغاء رحلات في أنحاء العالم.