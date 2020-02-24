البحرين تعلن تعليق الرحلات القادمة من مطاري دبي و الشارقة لمدة 48 ساعة

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أعنلت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“. ولفتت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم +973 17227555. وأكدت بأنها تقوم بالتعاون مع…