البحرين تعلن تعليق الرحلات القادمة من مطاري دبي و الشارقة لمدة 48 ساعة

أعنلت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“.
ولفتت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم +973 17227555.
وأكدت بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.
وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).