توقف رحلات للخطوط الإيرانية في أوروبا بسبب العقوبات‎

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، يوم الإثنين، أن طائرتين تابعتين للشركة توقفتا في مطار مدينة ميلان الإيطالية؛ بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في مطارات أوروبا الوسطى؛ نتيجة العقوبات الأمريكية والظروف الجوية السيئة.

وذكرت الشركة في بيان لها بعدما اعتذرت لركاب الطائرتين، أنه ”سيتم تأجيل رحلتين من الخطوط الجوية الإيرانية من أمستردام ولندن إلى طهران؛ بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في مطارات الدول الأوروبية الوسطى؛ بسبب العقوبات“.

وأضافت أن ”الطائرة التي كانت في رحلة من مطار امستردام في هولندا إلى مطار الخميني الدولي بطهران، هبطت في مطار مدينة ميلان الإيطالية“، وأن ”الطائرة الثانية التي كان من المقرر أن تغادر مطار لندن الدولي إلى طهران توقفت بسبب حاجتها للوقود وسوء الأوضاع الجوية، وأن هذه الرحلة تأجلت“.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: إن ”طائرة للخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من امستردام إلى إيران توقفت لأكثر من 20 ساعة في مطار ميلان، وجرى نقل ركاب الطائرتين إلى الفنادق“.

وتعاني الطائرات الإيرانية للركاب في الدول الأوروبية من التزود بالوقود؛ بسبب العقوبات الأمريكية التي جرى فرضها على النظام الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار 2018 وما تبعه من عقوبات شاملة.