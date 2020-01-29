”الطيران الأوروبي“ تلغي الحظر على الأجواء الإيرانية‎

أعلنت وكالة أمن الطيران الأوروبي اليوم الأربعاء إلغاء الحظر على الطيران في الأجواء الإيرانية، الذي فرضته عقب سقوط طائرة ركاب أوكرانية في الثامن من يناير/كانون الجاري.

وقالت الوكالة، في بيان، إن ”اجتماع مجموعة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر المعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق العراق وإيران، خلص إلى سحب التوصيات الصادرة بتاريخي 8 و11 من الشهر بتجنب جميع أنواع الطيران فوق الأجواء العراقية والإيرانية كإجراء احترازي“.

ووفق وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية، حذرت الوكالة من الطيران على مسافة أقل من 2500 قدم في السماء الإيرانية.

وقالت إن ”الرحلات الجوية من السماء العراقية يجب أن تتم من خلال ممرين محددين سابقا“.

وقبل أسبوعين، اعترفت القوة الجوية للحرس الثوري بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا وأغلبهم من الإيرانيين.