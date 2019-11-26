الرئيس التنفيذي: مبنى المطار الجديد في أبوظبي اكتمل بنسبة 97.6%

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي براين تومسون، اليوم الثلاثاء إن ”مبنى المطار الجديد في أبوظبي اكتمل بنسبة 97.6 في المئة“.

وخلال حديثه إلى صحفيين خلال فعالية للطيران، قال تومسون، إنه ”لا يستطيع إعطاء موعد لافتتاح مبنى المطار الجديد“، قائلًا إنه ”سيُفتَح فوْرَ اكتماله“.

وواجه مشروع مبنى المطار الجديد الذي تبلغ تكلفته 10.8 مليار درهم (2.94 مليار دولار) بالفعل سلسلة من التأجيلات عن موعد افتتاحه الأولي في يوليو/ تموز 2017.

ومن المقرر أن يرفع المشروع طاقة استيعاب الركاب بمطار أبوظبي إلى 45 مليون راكب سنويًّا.