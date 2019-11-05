بسبب الأزمة الاقتصادية.. تراجع عدد الرحلات الجوية من مطار الخميني الإيراني

كشف تقرير إخباري، يوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد الرحلات الجوية لمطار الخميني الدولي، المطار الأكبر بالعاصمة الإيرانية طهران إلى الخارج؛ وذلك نتيجة لاضطراب أسواق العملة والأزمة الاقتصادية التي تشهدها طهران، وفق وكالة أنباء ”مهر“.

وأشار التقرير إلى أن إحصائية أخيرة لمطار الخميني الدولي أظهرت انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى الخارج بنسبة 26.2% وكذلك تراجع أعداد المسافرين المترددين على هذا المطار إلى 20.6 %.

ولفت إلى أن عدد الرحلات التي شهدها مطار العاصمة الإيراني في النصف الأول من العام الجاري سجلت 23 ألفًا و221 رحلة جوية عبر تردد 3 ملايين و965 ألفًا و307 مسافرين، بينما بالمقارنة مع المدة من العام الماضي سجل المطار 27 ألفًا و569 رحلة جوية وتردد 4 ملايين و334 ألفًا و70 مسافرًا.

ونوه تقرير الوكالة الإيرانية أن تراجع أعداد المسافرين على مطار الخميني وانخفاض عدد الرحلات يأتي رغم أعمال تطوير شهدها المطار لإضافة سعة استقبال مسافرين ستصل لـ 5 ملايين مسافر.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة تصاعدت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، حيث بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم بالخروج من الأسواق الإيرانية، حيث كان أبرزها شركتي بوينغ وإيرباص.

وأعلنت واشنطن في مايو من العام 2018 عن فرض عقوبات اقتصادية على طهران عبر مرحلتين؛ إذ خضعت صناعة الطائرات وعقد صفقات جديدة مع شركات الطيران الإيرانية ضمن مواد العقوبات، فيما كشفت تقارير استخباراتية غربية عن تورط عدد من شركات الطيران التابعة للحرس الثوري في نقل أسلحة ومقاتلين إلى عدد من دول المنطقة كسوريا ولبنان.