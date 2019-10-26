اختيار الخطوط القطرية ضمن مستثمرين محتملين في الخطوط الجوية الماليزية‎

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ذكر التقرير نقلًا عن مصادر أن ثلاثة من المستثمرين المدرجين في القائمة القصيرة شركات طيران تشمل الخطوط الجوية القطرية والخطوط اليابانية وخطوط جنوب الصين الجوية.