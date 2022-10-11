منها بعلبك والبترا .. مواقع أثرية "مجهولة" تستحق الزيارة

تجذب الآثار القديمة المسافرين وعلماء الآثار على حد سواء، فهي توفر نظرة ثاقبة وفريدة من نوعها في حياة الثقافات بالإضافة إلى المناظر الخلابة.

وهناك بعض الأطلال أو الآثار مشهورة عالميًّا، بينما بعضها الآخر غير معروف.

ورصدت مجلة "ذا ترافيل" مجموعة من المواقع الأثرية الأقل شهرة التي يجب على الزوار إضافتها إلى قائمة المواقع التي يجب رؤيتها، وهي:

المنتدى الروماني

يعد المنتدى الروماني ميدانًا عامًّا مستطيل الشكل يقع في مركز مدينة روما القديمة، وكان مركزًا للعديد من الأبنية الحكومية الرومانية المهمّة.

تم استخدامه في التجمعات السياسية والدينية وكان موقعًا لبعض خطابات يوليوس قيصر الشهيرة.