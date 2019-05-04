76 ألف جنيه إسترليني في الليلة.. تعرف على أغلى منتجع في العالم (صور)

تبلغ تكلفة الإقامة بمنتجع ”جزيرة بانوا الخاصة“ في الفلبين، 76 ألف جنيه إسترليني في الليلة، ما يجعله أغلى منتجع في العالم.

ويغطي المنتجع مساحة الجزيرة كاملة والتي تبلغ 15 فدانًا، وهو مصمم لاستضافة ما يصل إلى 48 شخصًا.

ويقع المنتجع في أرخبيل بالاوان، ويبعد عن عاصمة البلاد مانيلا نحو ساعتين بالمروحية أو رحلة بالطائرة المائية.

وتضم الجزيرة المنعزلة 6 فيلات على شاطئ البحر، تحتوي كل منها غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم.

ويوجد بجميع الفيلات حوض سباحة خاص و“جاكوزي“، بالإضافة إلى 12 غرفة تطل على حدائق وجناح سكني عالي المستوى.

ويعمل بالمنتجع طاقم كامل من الطهاة الذين يطبخون بخضروات عضوية من مزرعة موجودة في الموقع، وأسماك يتم صيدها من بحر ”سولو“ المحيط بالمنتجع، كما ينتج المنتجع العسل الخاص به، وفقًا لقناة CNBC.

وتحتوي قائمة ”النبيذ“ على زجاجات يبلغ سعرها نحو 36 ألف دولار، لكن لا تدخل ضمن تكاليف الإقامة بالمنتجع.

يمكن للضيوف التمتع بالعديد من الخدمات في الجزيرة والحصول على ما يريدون من جلسات ”السبا“ العلاجية.

ويقدم المنتجع أيضًا العديد من الأنشطة مثل الغطس والتجديف بـ“الكاياك“ والتزلج على الماء والإبحار واليوغا والتنس.