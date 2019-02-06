إنشاء أكبر جناح رحلات بحرية في العالم بمزايا فريدة‎ (صور)

كشفت شركة “ريجينت سفين” للرحلات البحرية حول العالم، ومقرها فلوريدا، صورًا لأكبر جناح سفينة سياحية، أنشأتها في الطابق الرابع عشر من سطح يختها الفاخر “سيز سبلندور”، والذي سيُبحر لأول مرة في فبراير/شباط 2020.

وتبلغ مساحة الجناح 4.443 قدمًا، حيث يتكون من منطقة معيشة مع غرفتين نوم ومساحتها 3.151 قدم مربع، وشرفة كبيرة مساحتها 1..292 قدم مربع.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمميزات فاخرة وخدمات مجانية في الجناح، مثل سبا مع ساونا وغرفة بخار وحوض استحمام ساخن ومسبح صغير، في منطقة جلوس واسعة.

كما يقدم الجناح، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أفضل المشاهد على متن السفينة، مع بانوراما ضخمة مفتوحة للضيوف بزاوية 270 درجة.

وسيحصل نزلاء الجناح على خدمات وصول وغسيل ملابس مجانية ومرشد للرحلات، وحتى خادم شخصي لتلبية رغباتهم.

كما ويمكنهم الوصول إلى مطاعم أكثر حصرية على متن السفينة، وطلب ميني بار خاص بهم وتزويده بأطعمتهم المفضلة.