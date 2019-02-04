“الطيران المصرية” تحقق أرباحًا هي الأعلى منذ 2009

كشف وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، عن تحقيق الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، أرباحًا وصلت إلى ما يقرب من 54 مليون دولار أمريكي – 951 مليون جنيه مصري – عن الـ6 أشهر الأولى من العام المالي 2018- 2019.

وقال يونس المصري في بيان صحفي مساء الإثنين، خلال لقائه مع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة لعرض الخطة والأهداف المستقبلية حتى عام ٢٠٢٥، إن الأرباح هذه تمثل أضعاف ما حققته الشركة عن نفس الفترة بعامي 2009-2010.

وأثنى وزير الطيران المصري على إنجاز الشركة، مشيرًا إلى أنه يعكس مجهودات القيادات على كافة المستويات وجميع العاملين بالشركة الوطنية.

وتابع: “التخطيط جيد، وتم اتخاذ سياسات متطورة واتجاهات غير نمطية في خطة التطوير والتحديث، ما يعد مؤشرًا جيدًا للسياسة الناجحة التي تنتهجها الشركة حاليًا”.

ولفت إلى أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة قدم عرضًا لخطة عمل شركة الخطوط الجوية الحالية والمستقبلية، ومطالب التطوير والتي تتضمن خطة مضاعفة الأسطول ومشروع تطوير مركز خدمة الركاب لتحسين مستوى الجودة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال”.