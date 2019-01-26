هو الأعلى في العالم.. دبي تنشىء مسبحًا فوق ناطحة سحاب (فيديو وصور)

بدأت إمارة دبي بإنشاء أعلى مسبح في العالم فوق ناطحة سحاب جديدة، وذلك في الطابق الـ 50 من برج النخلة، في جزيرة نخلة الجميرا في دبي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المسبح المقرر افتتاحه العام المقبل، ستبلغ سعته 930،000 لتر، حيث سيُتيح للسباحين الغطس حول ناطحة السحاب الجديدة في مبنى برج النخلة، وذلك بمسافة تصل إلى 775 مترًا مربعًا.

وسيُغطي المسبح جميع الجوانب الأربعة من المبنى، حيث سيعرض المناظر الخلّابة لنخلة الجميرا، وكذلك آفاق ومعالم دبي.

كما سيتم إنشاء منصة فوق المسبح، تضم مطاعم فاخرة متخصصة، ومساحة عرض عامة.