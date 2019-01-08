هذه السفن الرائعة سيتم إطلاقها في 2019.. شاهد أشكالها (صور)

يحمل لنا العام 2019 مجموعة من المزايا الفريدة من نوعها التي يمكن أن تشاهدها على متن كبرى السفن البحرية العملاقة الفارهة، بما في ذلك مضامير لسيارات السباق وحمامات سباحة لا نهاية لها وألعاب مائية لن تتخيل أن تجدها على سفن في عرض البحار والمحيطات.

إليك بعض السفن التي ستنطلق للمرة الأولى في 2019:

سفينة طيف البحار Spectrum of the Seas

تعتبر أحدث ما طورته شركة تصنيع السفن البحرية العملاقة Royal Caribbean والتي يبلغ وزنها 168.800 طن ومساحتها حوالي 261 ألف متر مربع وهي مقسمة إلى دورين وتكفي لحمل 4200 شخص.

تتمتع تحفة “رويال كاريبيان” الجديدة بالعديد من التفاصيل الممتعة والتي تجعلها اختيارًا مناسبًا للعائلات؛ حيث إن بها مساحة مخصصة لغناء الكاريوكي وإسطوانات للتزحلق للتنقل بين طوابقها إلى جانب وجود ما يُسمى بـ”نجم الشمال” وهي عبارة عن كبسولة زجاجية يستمتع فيها الركاب بجلسة على ارتفاع 300 قدم فوق سطح المحيط ومكان مخصص لخوض تجربة محاكاة رياضة التحليق في الهواء وكذلك مسطح نطاط عملاق.

من المخطط أن تبحر السفينة الجديدة في مياه العالم بداية من نيسان/أبريل المقبل، ورحلتها الرئيسية ستحمل اسم Global Odyssey وهي عبارة عن 51 ليلة تبحر فيها من مدينة برشلونة الإسبانية وحتى شنغهاي الصينية مرورًا بـ13 دولة من دول العالم.

سفينة Scenic Eclipse

تعد هذه السفينة الأولى على مستوى العالم من حيث حصولها على تقييم “6 نجوم” يكفي أن تعلم وجود طائرتي هيليكوبتر وغواصة على متنها لتتيقن من مدى الرفاهية التي ستقدمها تلك السفينة لنزلائها.

تتكون السفينة من 114 جناحًا غاية في الرفاهية مخصصة لضيافة 228 راكبًا فقط بجانب 10 أماكن مجهزة للطعام ونادٍ صحي عملاق للاسترخاء وأحواض من الماء الساخن في أماكن مغلقة لتقديم بعض الخصوصية وكذلك مساحات مفتوحة للاستمتاع بالماء الساخن مع إطلالة مميزة على المحيط المفتوح أمامك.

أما عن المروحيات والغواصة فهي وسيلة تنقل الركاب من وإلى الجبال الجليدية كنوع من النزهة غير التقليدية بالمرة؛ حيث من المنتظر أن تبحر السفينة المثيرة في أبريل المقبل برحلات بدايتها برشلونة وتنتهي في أثينا اليونانية.

سفينة Costa Venezia

في قلب مدينة شنغهاي الصينية سيكون مرسى السفينة العملاقة Costa Venezia والتي ستديرها شركة Costa Cruises وستكون قادرة على حمل 5260 راكبًا وستكون مستوياتها المفتوحة مصممة بشكل أقرب إلى ميادين مدينة فينيسيا الإيطالية حيث ستمتلئ بالتماثيل ونافورات المياه وأحد تلك المناطق سيحمل اسم Pianca San Marco نسبة إلى شارع ميدان مارك الشهير بالمدينة الإيطالية.

وستتكون السفينة من 15 مطعمًا ومكانًا للحصول على المشروبات المتنوعة إلى جانب أن أماكن الإقامة ستتنوع بين أجنحة عملاقة وغرف وجميعها تمتعك بمنظر خرافي مطل على المحيط مباشرة.

وسيكون موعد الرحلة الأولى للسفينة يوم 8 مارس المقبل من العام الحالي، وستبحر في رحلة طولها 52 ليلة من تريستي الإيطالية وحتى اليابان.

سفينة Norwegian Encore

أما عن هذه السفينة فيمكنك تسميتها أكبر مساحة عائمة للألعاب في العالم؛ حيث إنها قادرة على حمل 4000 راكب وتحمل على متنها مضمارًا لسيارات السباق الصغيرة إلى جانب الملاهي المائية ضخمة إضافة إلى مساحة كبيرة لمسدسات الليزر.

ستبحر السفينة النرويجية في رحلتها الأولى 2 نوفمبر المقبل بين ساوثامبتون وميامي الأمريكيتين في رحلة مدتها 11 يومًا.

سفينة Roald Amundsen

تعتبر أول سفينة في العالم تعمل بالكهرباء والوقود معًا وهي تحت إدارة شركة Hurtigruten وقادرة على حمل 500 راكب فقط، وتعتبر مميزة لعشاق الاسترخاء والطقس البارد حيث تتميز بالعديد من الأماكن المصممة خصيصًا للجلوس في هدوء والاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبيعة الجليدية.

جاءت تسميتها من اسم أول شخص اكتشف القطب الجنوبي؛ حيث إن السفينة ستكون مخصصة للإبحار بين القارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية وستكون رحلتها الأولى في 17 من مايو المقبل من مدينة لشبونة إلى مدينة هامبورغ.

سفينة Marella Explorer 2

تعتبر أول سفينة من بين عائلة سفن Marella Cruises التي تكون مخصصة فقط للكبار حيث ستحمل العديد من الأماكن المخصصة للمشروبات كما أنها تحمل ملعب غولف مصغرًا داخل مساحة مميزة، مقاعدها مصممة كعربات التجول في ملاعب الجولف.

من المنتظر أن تبحر في البحر المتوسط في رحلتها الأولى خلال أبريل المقبل.

سفينة Viking Jupiter

تتمتع هذه السفينة بروح الحضارة الرومانية، حيث إن اسمها مستوحى من اسم ملك الآلهة عند الرومان وهي تكفي لحمل 930 راكبًا والذين سيجدون مساحات واسعة للتنزه في مسارات دائرية تدور بهم حول كل مكان في طوابق السفينة بشكل منظم وممتع وجميع الغرف والأجنحة يصلها الضوء بشكل كبير ومريح للعين.

ستتحرك السفينة في رحلتها الأولى في منتصف فبراير المقبل، بين مدينتي أثينا وروما سالكة مسارات متنوعة بين البحر المتوسط ومسارات بشمال أوروبا.

سفينة Spirit of Discovery

واحدة من أكثر السفن التي ستلقى رواجًا بين كبار السن ومحبي الطراز الكلاسيكي؛ حيث إنها مصممة بأسلوب إنجليزي قديم وتحمل على متنها ملهى موسيقي صممه الفنان الشهير Jools Holland والذي سيقدم عزفه على بعض رحلات السفينة.

تحمل السفينة على متنها أيضًا ناديًا صحيًا ومسرحًا ومكانًا مخصصًا لتقديم الخدمات الصحية لأجسام المسافرين والعناية بهم بأعلى مستويات الرفاهية والفخامة.

وسيشهد يوليو المقبل أولى رحلات السفينة والتي ستكون حول المملكة المتحدة.

سفينة Carnival Panorama

لا يمكنك أن تشعر بالملل أبدًا على هذه السفينة بسبب كم التجهيزات من وسائل التسلية المبتكرة فهناك قاعة سينمائية عملاقة بشاشة IMAX وملاه مائية كبيرة إلى جانب نطاطة ترامبولين تقفز بك إلى المياه مباشرة.

وسيكون المرسى الرئيسي للسفينة على الساحل الغربي للولايات المتحدة بكاليفورنيا ومن المنتظر أن تبدأ الرحلة الأولى في ديسمبر المقبل.

سفينة MSC Bellissima

ستكون محظوظًا إن تمكنت من الصعود على متن أحد رحلات هذه السفينة عندما تنطلق من ساوثامبتون الإنجليزية مارس المقبل حيث إنها عملاقة قادرة على حمل 4490 راكبًا لدرجة أنها ستستضيف عرضين مخصصين لها من جانب فريق استعراض السيرك الشهير Cirque du Soleil.

إلى جانب ذلك يمكنك الاستمتاع بملاه مائية ممتعة وبيئة محاكاة ثرية بالتفاصيل والمتعة لعالم سباقات السرعة Formula 1 وكذلك مساحة شاسعة للعب البولينغ.

سفينة Sky Princess

تقدم هذه السفينة أكبر شرفة ستجدها في كل سفن عائلة Princess Cruises، حيث إن هناك جناحين مميزين على قمة السفينة يتيحان لساكنيهما الإبحار في المحيط ومن فوقهما النجوم، ولكن إن كنت من عشاق النجوم عليك الإسراع بالحجز فعدد الأجنحة السماوية محدود.

من أهم معالم سفينة “سكاي برينسس” المسطح المائي اللانهائي والمتمثل في مسبحين عميقين إلى جانب مجموعة من أحواض الاستحمام الساخنة.

ستتوفر أولى رحلات السفينة الجديدة بحلول أكتوبر المقبل في البحر المتوسط.

سفينة Hanseatic Inspiration

إذا سميتها سفينة متجمدة فأنت محق، فهذه السفينة ستجري رحلاتها فقط في القارتين المتجمدتين الشمالية والجنوبية، وستقدم لركابها، والذين يصل عددهم إلى 230 راكبًا، نزهة مميزة بين الجبال والتضاريس المتجمدة في المياه.

كما أن شرفات السفينة بالكامل تتميز بأن أرضيتها زجاجية شفافة تحت ضوء الشمس، بحيث يشعر من يمشي عليها وكأنه يتحرك فوق الماء مباشرة.

ستبدأ رحلات السفينة بحلول أكتوبر من العام الجاري للمرة الأولى.