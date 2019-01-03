شركة طيران تقع في خطأ “كارثي” يمنح ركابًا تذاكر بثمن زهيد

المصدر: أ ف ب

سيتنعّم عشرات المسافرين برفاهية السفر في الدرجة الأولى عبر شركة طيران “كاثاي باسيفيك” في هونغ كونغ في مقابل مبالغ زهيدة نسبيًا، بعدما باعت شركة الطيران تذاكر سفر بأسعار بخسة عن طريق الخطأ.

فقد باعت شركة الطيران عبر موقعها الإلكتروني ليلة رأس السنة تذاكر سفر في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال لرحلات بين فيتنام وأمريكا الشمالية في مقابل 670 دولارًا ذهابًا وإيابًا، فيما تباع عادة هذه التذاكر في مقابل 16 ألف دولار في الدرجة الأولى وأربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار في درجة الأعمال.

واكتشفت “كاثاي باسيفيك” خطأها الأربعاء، لكنها أكدت أن التذاكر المباعة بهذه الأسعار الاستثنائية ستبقى صالحة.

وكتبت الشركة عبر “تويتر”: “لقد اقترفنا خطأ لكننا متلهفون لاستقبالكم مع هذه التذاكر”، واصفة ما حصل بأنه “مفاجأة ممتازة خاصة برأس السنة”.

ورفض متحدث باسم الشركة الكشف عن عدد البطاقات التي بيعت بهذه الأسعار.

وقد تضررت هذه الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها بشدة قبل أشهر بفعل فضيحة كبرى لانتهاك خصوصية البيانات، إذ أقرّت متأخرة في تشرين الأول/أكتوبر بحصول خرق لبيانات 9.4 ملايين راكب بما يشمل تاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم جواز السفر.