بعد توقف دام سنوات.. مطار حلب الدولي يستأنف عمله قريبًا

يستأنف مطار حلب الدولي عمله في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد توقف دام سنوات؛ نتيجة المعارك التي شهدتها ثاني أكبر مدن البلاد، والعاصمة الاقتصادية لسوريا.

ومن المنتظر أن تقوم شركة “أجنحة الشام” للطيران المدني في سوريا بتسيير رحلات مباشرة بين مطاري دمشق وحلب الدوليين، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأعلنت الشركة عن قرب انطلاق أول رحلة من دمشق نحو مطار حلب الدولي، ومن ثم ستستكمل الرحلات نحو وجهات دولية مختلفة مثل يريفان في أرمينيا، والعاصمة الروسية موسكو، وعمان، والشارقة وغيرها.

وقالت الشركة: إنّ هذه الخطوة تأتي “بغية تخفيف العبء على المسافرين من مدينة حلب ووصلهم مع العديد من المحطات والوجهات الإقليمية والعالمية، وتسهيل سفرهم إلى الوجهات المقصودة، بعد أن كان لزامًا عليهم السفر من خلال مطار دمشق الدولي حصرًا”.

وكان مطار حلب الدولي خرج من الخدمة، في كانون الثاني/يناير 2013، بعد معارك بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش السوري النظامي في مواقع مختلفة من حلب.

ورغم أنّ المطار لم يقع تحت سيطرة المعارضة، إلا أنه خرج من الخدمة بسبب خطورة المكان.

وبعد عدة محاولات استمرت لسنوات، استطاع الجيش السوري، المدعوم بغطاء جوي روسي، من السيطرة على 80% من الأراضي المحيطة بالمطار نهاية عام 2016.

وأوضحت شركة “أجنحة الشام” أنها ستفتتح مكتبًا لها في فندق شيراتون حلب قريبًا؛ من أجل تقديم خدمات الشركة المتعلقة بالحجز وإصدار التذاكر الإلكترونية وغيرها.

ويعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في منطقة النيرب، ثاني أكبر المطارات في سوريا بعد مطار دمشق، ويقع على بعد عشرة كيلومترات من وسط مدينة حلب، وتتجاوز مساحة أرضه ثلاثة كيلومترات مربعة.