من المستفيد من انهيار الليرة التركية؟

تزايد إقبال السياح الأجانب في تركيا على متاجر المنتجات الفاخرة، وذلك بهدف اقتناص الفرصة والاستفادة من زيادة قوتهم الشرائية، وذلك على وقع الأزمة التي تمر بها الليرة التركية.

ووفق “رويترز”، اصطف زوار في صفوف لا تكاد تتحرك أمام متاجر “شانيل” و”لوي فيتون” في “نيشانتاشي”، وهو أحد الأحياء الراقية في اسطنبول، لاستغلال هبوط الليرة التي فقدت 18 بالمئة من قيمتها يوم الجمعة فحسب.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى نحو 7 ليرات للدولار، الأمر الذي دفع السياح للتهافت على المتاجر الفاخرة في اسطنبول، للاستفادة من أزمة الليرة.

وتعرضت الليرة لأزمة كبيرة، حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، خصوصًا في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى تردي العلاقة مع الولايات المتحدة.

واتهم أردوغان جهات بالوقوف وراء أزمة الليرة، داعيًا الأتراك إلى بيع دولاراتهم لدعم العملة المحلية.