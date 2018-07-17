الطيران العُماني يستأنف الرحلات إلى مطار النجف العراقي

أعلنت شركة الطيران العُماني، عن استئناف رحلاتها المجدولة من وإلى مطار النجف الدولي بالعراق، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وفق ما جاء في تغريدة للشركة على “تويتر”.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، في بيان، عن أن مطار النجف عاد لاستقبال رحلات الطائرات الدولية، منذ الأحد الماضي برحلة جوية قادمة من مطار بيروت.

وكانت شركات طيران علقت رحلاتها الجوية إلى مطار النجف، عقب اقتحامه من قبل متظاهرين.

ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مطار النجف، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”سيطرة الأحزاب السياسية على واردات المطار”، وللمطالبة بإقالة مديره فايد الشمري (الذي ينتمي لحزب الدعوة)، وتحويل وارداته إلى تمويل مشاريع خدمية في المحافظة.

وبدأ الاحتجاج قبل أسبوع في محافظة البصرة، وامتدت لاحقًا إلى المحافظات ذات الأكثرية الشيعية، جنوبي البلاد، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ما أوقع 6 قتلى حتى الآن، فضلًا عن عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.