إيران تستنجد بالسفارات الأجنبية لإنعاش تداول العملة المحلية

كشف مسؤول في البنك المركزي الإيراني، السبت، أن وزارة الخارجية بدأت بمفاوضات مع السفارات الأجنبية في طهران، من أجل تمكين الإيرانيين من الحصول على تأشيرات الدخول وتمديدها بالاعتماد على العملة المحلية (الريال) بدلًا من الدولار.

وقال المسؤول الإيراني في حديث لوكالة أنباء “فارس نيوز”، إن “البنك المركزي تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية، وأن الوزارة بدأت بمفاوضات مع السفارات الأجنبية في طهران لمنح الإيرانيين تأشيرات دخول بالاعتماد على العملة المحلية بدلًا من العملات الأجنبية”.

وبين إن “المشكلة الحالية التي تواجه الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للدول الأجنبية هي توفير العملة للسفارات في مختلف البلدان”، مضيفًا أن “المشكلة نشأت عندما وضع البنك المركزي في نيسان/أبريل الماضي، سياسات جديدة لسوق النقد الأجنبي ووضع أولويات لتوزيع العملات لمواجهة الارتفاع في أسعار الصرف، الذي تسبب بانهيار العملة المحلية الإيرانية”.

وأوضح المسؤول في البنك المركزي الإيراني أن “المقترح يقضي بأن يدفع المتقدم الإيراني على تأشيرة دخول للدول الأجنبية العملة المحلية (الريال) للسفارات الأجنبية في طهران، على أن يقوم بانك سامان الإيراني بعد ذلك باستلام الريال من السفارات ودفع ما يعادل العملة”.

واعتبر المسؤول أنه “مع هذا الإجراء، لا يحتاج المتقدمون للحصول على التأشيرات وعلى تجديدها لشراء العملات الأجنبية من السوق أو من البنوك، ويقوم النظام المصرفي بتبادل العملات مع السفارات”.

وتواجه الحكومة الإيرانية أزمة كبيرة في توفير العملات الصعبة مع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خصوصًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض مزيد من العقوبات على طهران.

وبلغ سعر صرف الدولار في الأسواق ومراكز الصيرفة الحرة حتى مساء يوم أمس الجمعة 70000 ريال، فيما يتوقع بعض الخبراء ارتفاع العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.