تعرف على خط الطيران الأكثر ازدحامًا في العالم

كشفت شركة أبحاث الطيران “OAG” (خاصة)، اليوم الجمعة، أن خط الطيران بين سنغافورة والعاصمة الماليزية كوالالمبور يعتبر الأكثر ازدحامًا في العالم.

وأعلنت الشركة عن أكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم، استنادًا إلى بيانات سجلتها في الفترة ما بين مارس/ آذار 2017 وفبراير/ شباط 2018.

وأظهرت بيانات الشركة تسيير 30 ألفًا و537 رحلة جوية بين سنغافورة وكوالالمبور، في الفترة المذكورة، بما متوسطه 84 رحلة جوية يوميًا.

وأوضحت البيانات، أن أكثر من 4 ملايين راكب سافروا بين كوالالمبور وسنغافورة، في الفترة المذكورة.

واحتل الخط الواصل بين هونغ كونغ وعاصمة تايوان تايبيه المرتبة الثانية، إذ وصل عدد الرحلات إلى 28 ألفًا و887 رحلة جوية، فيما جاء ثالثًا الخط بين العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسنغافورة، بحسب البيانات.

وخلال الفترة المذكورة، وصل عدد الركاب المتنقلين في خط هونغ كونغ- تايبي إلى 6.5 مليون راكب، وقرابة 4.7 مليون في الخط بين جاكرتا وسنغافورة.

ومن ضمن أكثر 20 خط طيران ازدحامًا في العالم، كان 14 منها ضمن قارة آسيا.