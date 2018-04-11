الطيران اللبناني يغيّر مسار رحلاته خشية ضربة أميركية على سوريا

تعتزم الخطوط الجوية اللبنانية تغيير مسار رحلاتها من بيروت وإليها، بدءًا من مساء الأربعاء، بعد تحذير من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على خلفية التهديدات الأميركية باستهداف سوريا المجاورة، وفق ما أفاد مصدر في مطار بيروت.

وقال المصدر: “اتخذت خطوط طيران الشرق الأوسط قرارًا بتغيير مسار الطائرات القادمة إلى بيروت بدءًا من مساء اليوم، على أن يسري القرار على كافة الرحلات القادمة والمغادرة بدءًا من صباح الخميس، على خلفية تحذير وكالة السلامة الجوية الأوروبية”.

ومن المفترض أن تصدر الخطوط الجوية بيانًا حول الأمر وجدولًا بالمواعيد الجديدة، وفق المصدر الذي أشار إلى أن الرحلات المتوجهة إلى الخليج قد تتأثر أكثر من غيرها وتتأخر بين 30 إلى 40 دقيقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنها عدّلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسًا إلى بيروت وتل أبيب، بعد تحذير الوكالة الأوروبية.

وأبلغت الوكالة الأوروبية، مساء الثلاثاء، وفق ما قال متحدث باسمها، الدول الأعضاء فيها “باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ جو-أرض أو عابرة للقارات في الساعات الـ72 المقبلة، بدءًا من الثلاثاء، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في أجهزة (توجيه) الملاحة”.

وطلبت الوكالة من الشركات المعنية أخذ تلك التطورات في الاعتبار “لدى إعداد خطط رحلات الطيران باتجاه شرق المتوسط وفي منطقة المراقبة الجوية شرق المتوسط/نيقوسيا”.

ولوحت دول غربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، بشن عمل عسكري وشيك ضد سوريا ردًا على هجوم استهدف مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتسبب بمقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات، ونتج وفق مسعفين وأطباء عن استخدام سلاح كيميائي، متهمين قوات النظام السوري بالوقوف خلفه.