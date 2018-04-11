طيران الإمارات تنوي شراء 16 طائرة إيرباص “عاجلًا وليس آجلًا”

قال رئيس شركة “طيران الإمارات”، تيم كلارك، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستشتري 16 طائرة من طراز إيرباص إيه 380 عاجلًا وليس آجلًا، منوهًا إلى أن الشركة قلّصت وتيرة بعض الرحلات إلى أمريكا بسبب نقص في عدد الطيارين.

وتوقع كلارك العمل على حل مشكلة النقص بحلول أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ووقعت طيران الإمارات اتفاقًا مبدئيًا في يناير كانون الثاني لشراء 20 طائرة من طراز “إيه 380″، مع خيار لشراء 16 طائرة إضافية، ومنذ ذلك الحين أتمت الشركة اتفاق شراء العشرين طائرة.

وأبلغ كلارك الصحفيين في هامبورغ أن “الشركة مازالت في مرحلة اتخاذ القرار بشأن نوع المحرك الذي ستشتريه لتلك الطائرات”.