توقيع اتفاق ينهي إضراب عمال مطار “سيئون” باليمن

أعلنت السلطات اليمنية، انتهاء الإضراب الذي نظّمته نقابة عمالية في مطار سيئون، يوم أمس الأربعاء، احتجاجًا على توقف صرف الرواتب، مضيفة أن استئناف الرحلات الجوية عبر المطار سيتم غدًا الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للشرعية، إن اتفاقًا عقد بين إدارة المطار واللجنة النقابية فيه، ويضمن تسيير الرحلات الجوية، وحصول العمال على مستحقاتهم من إدارة المطار.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع اللجنة النقابية لعمال المطار، جاء بعد جهود كبيرة أثمرت عن إنهاء عملية الإضراب.

ويقع مطار سيئون، في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جنوب شرق اليمن، وهو أحد مطارين بالمنطقة تسيطر عليهما الشرعية إلى جانب مطار عدن الدولي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.