تحالف “سياحي” جديد بين مصر واليونان وقبرص في البحر المتوسط

اتفق وزراء السياحة في مصر وقبرص واليونان على على تنفيذ أول مشروع للسياحة البحرية المشتركة بين الدول الثلاثة في البحر المتوسط، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينهم على هامش فعاليات بورصة برلين للسياحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية، بحسب بيان لوزيرة السياحة المصرية، الجمعة.

وأوضح البيان أن الاجتماع ضم وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط، ووزيرة السياحة اليونانية إلينا كونتورا، ووزير التجارة والسياحة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، وسفراء الـ 3 دول في برلين.

وقالت الوزيرة المصرية إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على الاستعداد للبدء في تنفيذ أول مشروع مشترك للسياحة البحرية “الكروز” في إطار الترحيب من القيادات السياسية في هذه الدول بالتعاون في هذا المجال، وإنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة كل ما يتعلق بهذه الرحلات بالموانئ والبرامج ومسارات هذه الرحلات حتى تستطيع الدول الثلاث تقديم منتج سياحي جديد ومختلف يستفيد منه الجميع وبما لكل دولة من مخزون ثقافي وحضاري تتمتع به.

وأضافت أنه “تم الاتفاق على الإعداد لتنفيذ حملات تسويق مشتركة، على أن يوضع تصور لهذه الحملات لا يتعارض مع فكرة المنافسة المشروعة بين الجميع، مشيرة إلى أن “الدول الثلاث ستتعاون مع بعضها البعض بشكل يشبه الاستشارات المتبادلة بينها”، كما تطرّق اللقاء الى بعض مقترحات التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان خاصة في الصيف ضمن برنامج اليخوت.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن اللقاء شهد مناقشة مطولة بين وزيرتي سياحة مصر واليونان حول الطرق والوسائل التي اتبعتها اليونان أيام الأزمة الاقتصادية حتى تستطيع الانطلاق بالسياحة، وأن التشابه في طرق مواجهة الأحداث يمكن أن يفيد الطرفين من أجل مزيد من التعاون.

ودعت المشاط وزيرة السياحة اليونانية والوزير القبرصي إلى عقد اجتماع وزاري ثلاثي في القاهرة فور انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية من أعمالها على صعيد مشروع تطوير رحلات “الكروز” بين الدول الثلاث لعرض نتائج أعمال اللجنة الفنية، وتفعيل خطوات إطلاق المنتج السياحي الجديد، وذلك بالتعاون مع كبرى ناقلات الكروز العالمية والوكلاء السياحيين.