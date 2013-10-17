300 ألف سعودي يقضون العيد في البحرين

السعودية - توقعت السفارة السعودية لدى مملكة البحرين ارتفاعاً في عدد الزوار السعوديين للبحرين بمناسبة عيد الأضحى لتصل أعدادهم إلى 300 ألف زائر.

وكانت الإدارة العامة للجنسية والجوازات البحرينية قالت إن أعداد الداخلين لأراضي البحرين عن طريق المنافذ المختلفة للعام 2013 وصل إلى أكثر من 9 ملايين زائر خلال التسعة الشهور الماضية.

وكان جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بالبحرين الأكثر استعمالاً من بين مختلف المنافذ.

ويبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو متراً وبعرض 23.2 متر، وتم افتتاحه رسمياً في 25 نوفمبر 1986.

يُذكر أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر في العام 2012 بلغ نحو 18.5 مليون مسافر.