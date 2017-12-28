“طيران الإمارات” تتوقع ربع مليون مسافر في ‎احتفالات العام الجديد

تتوقع مجموعة “طيران الإمارات” أن تصل حركة المسافرين على رحلاتها إلى أقصى ذروتها في الأيام المقبلة مع نهاية 2017 وبداية 2018، حيثُ تفد إلى دبي أعداد كبيرة من الزوار ليشهدوا احتفالات العام الجديد.

ووفقًا لأحدث أرقام الحجوزات، فإن أكثر من 250 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات “طيران الإمارات” خلال الفترة من 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري وحتى مطلع العام الجديد.

وسيغادر على رحلات الناقلة الإماراتية ما يزيد على 200 ألف مسافر، في حين تقدر أعداد الركاب العابرين (الترانزيت) في المبنى المخصص لرحلات “طيران الإمارات” بأكثر من 350 ألف مسافر، وفقًا لبيان المجموعة.