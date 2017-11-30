رحلات الخطوط الجوية الأمريكية لعطلة آخر السنة تفتقر إلى طيّارين‎

تسيّر شركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” آلاف الرحلات في عطلة آخر السنة؛ لكنها حتى الآن لم تؤمن الطيّارين لها بسبب خلل معلوماتي، بحسب ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان: “نعمل بجهد على حلّ هذه المشكلة، وتجنّب إلغاء رحلات في أثناء العطلة”، مشيرة إلى أن لديها “طيّارين احتياطيين”، وتعرض دفع 150% من الأجور المعتادة لذلك.

وأكدت نقابة الطيّارين، أن هذه المشكلة تطال 15 ألف رحلة بين السابع عشر والحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

والخلل المعلوماتي، الذي سبب هذه المشلكة يتعلّق بإدارة إجازات الطيّارين، وفقًا للمصدر، وقد أعطى النظام المعلوماتي عددًا كبيرًا من الطيّارين إجازات جعلتهم ينظّمون عطلتهم بدلًا من أن يكونوا جاهزين للعمل.

ووقعت مشكلة مشابهة في الشركة الأمريكية العام الماضي. وفي عطلة الميلاد من العام 2015 حصل خطأ أيضًا بحيث أعطيت مضيفات جداول عمل فيما كان ينبغي أن يمنحن إجازات.