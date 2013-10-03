إيرادات السياحة التونسية ترتفع

تونس - أظهرت بيانات الخميس أن إيرادات السياحة في تونس ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل انتفاضات الربيع العربي.

والسياحة من أهم مصادر الدخل في تونس لكن كثيراً من السائحين يحجمون عن زيارة البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 وأوقدت شرارة احتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة السياحة إن إيرادات القطاع بلغت 2.33 مليار دينار تونسي (1.42 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لكنها مازالت أقل بنسبة 6.7 بالمئة من إيرادات الفترة المقابلة من عام 2010.

واجتذبت تونس 4.950 مليون سائح في الفترة من بداية العام الجاري إلى نهاية سبتمبر أيلول.