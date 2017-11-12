اكتشاف قلعة عمرها 3 آلاف عام أسفل بحيرة في تركيا

اكتشف علماء آثار أتراك، قلعة عمرها 3 آلاف عام، أسفل “بحيرة فان” المالحة بمنطقة الأناضول شرق البلاد.

ويرجح علماء الآثار، أن تكون هذه القلعة بُنيت خلال فترة “أورارتو”، وهي إحدى ممالك الشرق الأدنى القديم، فوق هضبة الأرمن العليا.

ونقل موقع “سبوتنيك” عن وكالة أنباء الأناضول قولها بأن “القلعة عثر عليها علماء آثار محليون أثناء غوصهم لعمق أكثر من 10 أمتار داخل البحيرة، وأن العلماء قدروا مساحتها بنحو 1كم2، والارتفاع الكبير في المياه الذي حدث في القرون الأخيرة غمرها”.

وتأمل السلطات المحلية بأن يستهوي هذا الاكتشاف التاريخي، عشاق الغوص وعلماء الآثار، وأن يكون لهذا الموقع الجديد تأثير إيجابي على قطاع السياحة.